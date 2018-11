Algérie - UE : Le professionalisme de la police algérienne salué

La coopération entre la Police algérienne et l’Union européenne a été au centre d'un entretien, jeudi dernier à Alger, entre le directeur général de la Sûreté nationale, le colonel Mustapha Lahbiri et le chef de la délégation de l'UE accrédité en Algérie, John O'Rourke. Les deux parties ont abordé, lors de cette rencontre, «les questions liées à la coopération entre la police algérienne et l’Union européenne dans les domaines de la formation et de la police scientifique, et de consolider, par la même, l'échange d'expériences et d'expertises pour faire face à toute forme de criminalité, notamment le crime organisé transfrontalier et la cybercriminalité». Le chef de la délégation européenne a salué, à cette occasion, «le professionnalisme de la police algérienne et son rôle dans la promotion et la consolidation de la coopération policière aux niveaux régional et international"