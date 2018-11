Médéa : Destruction de 6 bombes artisanales

Un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, mardi, à Médéa (1re Région militaire), six bombes de confection artisanale.

Par ailleurs, des détachements de l’ANP «ont intercepté, à Ghardaïa, Biskra et El-Oued (4e RM), six contrebandiers et saisi 17 quintaux de tabac et 34.496 articles pyrotechniques. D'autre part, des Garde-côtes ont déjoué des tentatives d’émigration clandestine de 34 personnes à Oran (2e RM) et Annaba (5e RM.)