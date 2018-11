Bordj Bou-Arréridj : Saisie de plus 17,5 kg de drogue

La vigilance des gendarmes a été encore une fois payante. Les éléments qui surveillaient l’autoroute est-ouest ont pu déjouer le plan d’une bande organisée spécialisée dans le trafic de drogue. Le plan qui consistait à transporter 17 kilogrammes et demi de drogue de la wilaya d’Oran à l’Ouest du pays à celle d’Oum El Bouaghi à l’Est pour les écouler sur place a été stoppé net à Bordj Bou Arreridj. Il faut dire que le travail de renseignement accompli par les services spécialisés a été «payant». Quand la voiture des membres du réseau, deux personnes originaires de l’Est et du Centre du pays est entrée dans la wilaya, elle fut interceptée. Les gendarmes qui ont été appuyés par un détachement de l’ANP ont saisi en plus de la drogue qui était soigneusement cachée dans le véhicule, deux téléphones portables utilisés par les membres du réseau pour communiquer. Une fausse carte militaire a également été trouvée sur les dealers âgés entre 30 et 40 ans. Leur interrogatoire offrira la possibilité aux enquêteurs de remonter aux ramifications du réseau dont l’activité s’étend des frontières ouest à celle de l’est.

Avec ce coup de filet, les gendarmes ont réussi à épargner les jeunes de la wilaya d’Oum El Bouaghi les dangers de la consommation de cette matière nocive.

Fouad D.