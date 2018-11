Béchar : 3 narcotrafiquants arrêtés

Un détachement de l'ANP a arrêté, en coordination avec les services de la Sureté nationale, hier à Bechar (3e RM), trois narcotrafiquants à bord d'un véhicule touristique chargé de 22,2 kilos de kif traité, tandis que d'autres détachements combinés de l'ANP ont saisi, à Ouargla (4e RM) et Sétif (5e RM), trois fusils de chasse et 662 cartouches", indique un communiqué du MDN.

Dans le même cadre, des détachements de l'ANP "ont intercepté à Tamanrasset et In Salah (6e RM), deux contrebandiers et saisi quarante tonnes de denrées alimentaires.