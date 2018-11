Ouargla : 20 ans de prison contre un terroriste

Une peine de 20 ans de prison ferme, assortie d’une amende d’un million de dinars, a été prononcée par le tribunal criminel près la cour d’Ouargla, à l’encontre d’un individu pour adhésion à un groupe terroriste, port et détention d’armes et de munitions, usurpation d’identité, et entrée et séjour illégaux sur le territoire national. Selon l’arrêt de renvoi, l’affaire remonte au 15 juin 2017, lorsque T.M.H (Malien de 28 ans) a été capturé par une patrouille de l’ANP dans une zone désertique de la région de Silet (Tamanrasset), suite à un accrochage avec un groupe terroriste à bord de deux véhicules tout-terrain. La patrouille a capturé le mis en cause en possession de deux fusils automatiques, un lot de 1.437 balles, en plus d’un téléphone satellitaire.