Collision entre un bus et un véhicule à Djelfa : 3 morts et 3 blessés

Trois personnes ont trouvé la mort et trois autres ont été blessées dans une collision entre un bus de voyageurs et un véhicule touristique, survenue dans la nuit de dimanche sur le réseau routier de Djelfa, a-t-on appris des services de la Protection civile de la wilaya. Selon la source, l’accident ayant nécessité une intervention des unités secondaires d’El- Idrissia et de Charef, aux environs de 22h30, dimanche, est survenu à l’ouest de Djelfa, au lieu dit Brouth sur un axe de la RN A1, sur la ligne Aïn El Beida-Béchar.

Trois personnes, âgées entre 28 et 57 ans, sont décédées sur place, au moment où trois autres, atteintes de blessures plus ou moins graves, ont été assistées sur les lieux de l'accident avant leur transport à l’hôpital d’El Idrissia, a-t-on ajouté de même source, signalant l’ouverture d’une enquête par la Gendarmerie nationale.