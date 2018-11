Oran : 5 ans de prison pour tentative d’adhésion à un groupe terroriste

Le tribunal criminel de première instance d’Oran a prononcé hier une peine de 5 ans de prison ferme dans une affaire de tentative d’adhésion à un groupe terroriste et apologie du terrorisme. Selon l’acte d’accusation, l’enquête a démontré que A. Z., âgé de 28 ans, se préparait à rejoindre l’organisation terroriste Daesh, avec laquelle il était en contact, grâce à de faux comptes sur Facebook. Une perquisition au domicile de ce diplômé en sciences islamiques a permis aux enquêteurs de saisir des documents subversifs et un micro-ordinateur, et l’analyse de son téléphone portable a pu confirmer qu’il avait créé deux comptes sur Facebook, grâce auxquels il communiquait avec des éléments en Syrie.

L’enquête a pu aussi démontrer que le prévenu pratiquait des activités physiques dans un terrain vague à haï Nedjma (ex-Chteibo), pour se préparer à rejoindre l’organisation terroriste.

À la barre du tribunal criminel, le mis en cause a nié en bloc, affirmant que la documentation saisie chez lui était à la portée de tout un chacun et qu’il n’avait pas de faux comptes sur Facebook, ajoutant qu’il ne possédait pas d’ordinateur portable et qu’il effectuait des exercices physiques sur prescriptions de son médecin parce qu’il souffrait d’asthme.

Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public a affirmé que les preuves exposées démontrent la culpabilité de l’accusé, requérant une peine de dix ans de réclusion criminelle. L’avocat de la défense a demandé, pour sa part, l’acquittement de son client pour défaut de preuves matérielles.