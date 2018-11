Blida et Aïn Defla : Une casemate et 3 bombes détruites

Des détachements de l'Armée nationale populaire ont détruit, le 11 novembre, à Blida et à Aïn Defla (1re Région militaire), une casemate et trois bombes. Un autre détachement a saisi, lors d'une patrouille de reconnaissance à Tindouf (3e RM), un fusil mitrailleur, 4 chaînes de munitions garnies de 449 balles, ainsi que 46,2 kilos de kif traité. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont intercepté, à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar (6e RM), dix orpailleurs de différentes nationalités. De leur côté, des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi deux fusils de chasse sans papier et une paire de jumelles à Souk Ahras (5e RM). Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté, lors d'opérations distinctes à Naâma (2e RM) et In Salah (6e RM), trois narcotrafiquants et saisi 7,2 kilos de kif traité», alors que des Garde-côtes «ont déjoué des tentatives d'émigration clandestine de 46 personnes à Oran (2e RM) et El-Tarf (5e RM)».