Libération du journaliste Chitour Hadj Saïd

Le journaliste et correspondant, Hadj Said Chitour, sera libéré, suite au verdict prononcé hier par le tribunal de première instance près de Cour d'Alger qui l'a condamné à 2 ans et 6 mois de prison, dont 16 mois de prison ferme et une année avec sursis pour "intelligence avec une puissance étrangère".

Correspondant de la BBC, du Washington Post et de "France 24", Chitour, a purgé sa peine, car ayant déjà passé 16 mois en détention préventive.

Le procureur général près le tribunal criminel avait prononcé, auparavant, une peine de 5 ans de prison ferme à l'encontre de l'accusé.