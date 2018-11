Tamanrasset : Reddition d’un terroriste

«Un terroriste s'est rendu, le 8 novembre, aux autorités militaires à Tamanrasset (6e Région militaire)», note un communiqué du MDN, précisant qu'«il s’agit en l'occurrence du dénommé «Abadi El-Hoceini» dit "Mohamed", qui avait rallié les groupes terroristes en 2014». «Le terroriste était en possession d'un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov et d'un chargeur garni de munitions.» Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements combinés de l'ANP «ont arrêté, lors d'opérations distinctes menées à Oran, Tlemcen et Relizane (2e Région militaire), 8 narcotrafiquants en possession d'une grande quantité de kif traité s'élevant à 216,8 kilogrammes, tandis que 13.000 litres de carburants destinés à la contrebande et 19.500 unités de différentes boissons ont été saisies à Souk Ahras, Tébessa et Béjaïa (5e Région militaire)».

D'autre part, un détachement de l’ANP «a intercepté, à Tamanrasset (6e Région militaire), 4 orpailleurs et saisi 2 groupes électrogènes et 2 marteaux-piqueurs, tandis que des Garde-côtes ont déjoué des tentative d'émigration clandestine de 57 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale à Aïn Témouchent (2e Région militaire), El-Kala et Annaba (5e RM)».