In Guezzam : Quatre véhicules tout-terrain saisis

Un détachement de l'ANP a saisi, le 4 novembre à In Guezzam/6Région militaire, quatre véhicules tout-terrain, cinq) motocycles, des outils de détonation, onze groupes électrogènes, sept marteaux piqueurs, quatre détecteurs de métaux et trois tonnes de denrées alimentaires. Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté à Oran/2e RM, Batna et Jijel/ 5e RM "neuf individus en possession de sept fusils de chasse et d’un fusil à pompe. D'autres éléments appartenant au même corps de sécurité ont arrêté également à Sétif et Oum El Bouaghi/ 5e RM "trois (3) contrebandiers et saisi 12 quintaux de feuilles de tabac et 14.660 articles pyrotechniques. A El Ghazaouet/2e RM, des garde-côtes ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de 33 personnes alors que 58 immigrants clandestins ont été arrêtés à Tamanrasset/6e RM.