M. Yousfi en visite de travail au Japon

Le ministre de l’Industrie et des Mines, M. Youcef Yousfi, effectue une visite de travail au Japon, au cours de laquelle il aura des entretiens avec des responsables et officiels japonais sur l’état de la coopération dans les domaines économiques et rencontrera les opérateurs pour examiner les opportunités de partenariat qui pourraient s’offrir aux deux pays.

Parmi les domaines susceptibles d’accélérer la coopération entre l’Algérie et le Japon, figurent les secteurs de l’automobile et des pièces de rechange, de la chimie, des mines, de l’électronique et du digital.