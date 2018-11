41e Conférence de L’ UPA : Une délégation des deux chambres à Abuja

Une délégation parlementaire conjointe représentant les deux chambres du Parlement, le Conseil de la nation et l'Assemblée populaire nationale (APN), prendra part aux travaux de la 73e Session du Comité exécutif et de la 41e Conférence de l'Union parlementaire africaine (UPA), à partir d’aujourd’hui,dans la capitale nigérienne. L'ordre du jour des travaux portera sur l'examen de plusieurs thèmes, dont «L'examen du rôle des Parlements dans la lutte contre le terrorisme, les groupes armées et le crime organisé en Afrique, le renforcement de l'investissement privé en tant que facteur essentiel dans le développement économique en Afrique, ainsi que la consolidation de l'enseignement des jeunes filles, en tant que moyen de lutte contre le mariage précoce en Afrique».