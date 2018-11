Sept contrebandiers arrêtés à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et Aïn Guezzam

«Des détachements de l'ANP ont arrêté, le 2 novembre, lors d'opérations distinctes à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et Aïn Guezzam (6e RM), 7 contrebandiers et saisi 3 véhicules tout-terrain, 3 motocyclettes, 4 groupes électrogènes, 8 détecteurs de métaux, 3 marteaux-piqueurs et un appareil concasseur de pierres», note un communiqué du MDN. D'autre part, les éléments de la Gendarmerie nationale «ont appréhendé à Adrar (3e RM) et Biskra (4e RM), 2 contrebandiers et saisi 2 camions, 9 tonnes de denrées alimentaires, ainsi que 190 quintaux de blé destinés à la contrebande». Dans le même contexte, d'autres détachements de l'ANP, en coordination avec les éléments de la GN à Biskra, Tébessa et Oum El-Bouaghi «ont arrêté 4 personnes en possession illégale de 4 fusils de chasse et ont saisi 2 véhicules et une quantité de munitions», alors que les éléments des Garde-frontières à Tlemcen (2e RM) ont saisi 24 kilogrammes de kif traité». Par ailleurs, des détachements de l'ANP «ont intercepté 13 immigrants clandestins à Tamanrasset et Aïn Guezzam (6e RM)».