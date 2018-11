Maghnia : Saisie de plus de 37 kg de kif traité

Les éléments de la sûreté de la daïra de Maghnia (Tlemcen) ont procédé dernièrement à la saisie de 37,600 kg de kif traité et l’arrestation d’un individu, a-t-on appris hier, de la cellule de communication de ce corps de sécurité.

Suite à des informations parvenues à ces services faisant état de la présence d’un individu en possession d’une quantité de drogue, dissimulée dans son domicile, situé dans un quartier de Maghnia, une opération a été menée par les éléments de la police judiciaire de la sûreté de daïra de Maghnia.

La perquisition du domicile de cet individu, âgé de 41 ans, a permis la découverte de la quantité de drogue et la saisie une somme de 53.000 DA, représentant les recettes du trafic de drogue en plus d’un motocycle, indique-t-on de même source.

Le mis en cause arrêté et sera présenté devant la justice alors que l’enquête reste ouverte au sujet de cette affaire.