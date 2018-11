Sétif : Démantèlement d’un atelier clandestin de transformation de plastique

Soucieux de préserver la santé du citoyen et de poursuivre la lutte implacable qu’ils livrent au crime sous toutes ses formes et la contrebande notamment, les services de la Gendarmerie nationale relevant du groupement territorial de la wilaya de Sétif, ont procédé ces jours derniers au démantèlement d’un atelier clandestin de transformation et de fabrication de matière plastique récupérée et opéré par la même à une importante saisie.

L’affaire en question stipule un communiqué du groupement territorial de la gendarmerie remonte au 19 octobre dernier, date à laquelle les services de la brigade territoriale de Guelta Zerga sont informés de source sûre de l’existence de cet atelier et de l’activité qui y est menée par le nommé B. N. âgé de 36 ans.

Une information qu’exploiteront les éléments de cette brigade qui organisent immédiatement une patrouille sur ces lieux et suite à une fouille qu’ils mèneront en présence du propriétaire de ces lieux conformément aux procédures réglementaires d’usage, et parviedront à découvrir cet atelier avec tous les moyens permettant la transformation et la fabrication de matière plastique sans aucun document autorisant la pratique d’une telle activité.

A la suite de quoi, les services de la Gendarmerie nationale procéderont à la saisie d’une machine de transformation et de fabrication de plastique,

Une grande machine de lavage de produits plastiques récupérés, 1 armoire électrique, 1 balance électronique ainsi que 217 sacs de produits plastiques récupérés de 30 kg chacun, 14 sacs de matière première de plastique et deux bouteilles de gaz de 25 kg chacune avec un chalumeau, précise en outre le communiqué avec une estimation des produits saisis de 1 millions de dinars.

F. Zoghbi