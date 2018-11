Aïn Guezzam : 12 contrebandiers arrêtés et 12 kg de TNT saisis

«Des détachements de l’ANP ont arrêté, le 1er novembre à Aïn Guezzam/6e Région militaire,12 contrebandiers et saisi 2 pistolets- mitrailleurs, 2 chargeurs de munitions, 12 kg de TNT, des outils de détonation, une quantité de munitions, un véhicule tout-terrain et un marteau-piqueur», précise un communiqué du MDN. Dans le même contexte, «des détachements de l’ANP ont appréhendé, lors d’opérations distinctes à El-Oued et à Biskra/4e RM, 2 contrebandiers et saisi 74 quintaux de tabac, 3 camions et 1.320 unités de différentes boissons», tandis que «les Garde-frontières ont déjoué à Souk-Ahras,Tébessa et El-Tarf/5e RM des tentatives de contrebande d’une quantité de carburants s'élevant à 11.924 litres et ont saisi 2 véhicules», relève le MDN. Par ailleurs, «des Garde-côtes ont arrêté à El-Taref/5e RM, 3 plongeurs sans autorisation et saisi des moyens de plongée sous-marine», alors que d’autres détachements de l’ANP ont intercepté «79 immigrants clandestins de différentes nationalités à Naâma, Tlemcen, Laghouat et Ouargla et Aïn Guezzam».