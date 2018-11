El-Kala : 2 morts et un blessé dans le dérapage d’un véhicule

Deux personnes ont péri et une troisième a été grièvement blessée, dans la nuit de jeudi à vendredi à El-Kala, dans la wilaya d'El-Tarf, suite au dérapage d'un véhicule touristique, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile. L'accident s'est produit sur la route nationale RN 44, reliant Annaba à El- Kala, à proximité de l'aire de repos, à l'entrée de la daïra d'El-Kala, a-t-on indiqué, détaillant qu'une des victimes était décédée sur place. Selon les mêmes services, la personne blessée, âgée de 27 ans, a été transférée au CHU Ibn- Rochd d'Annaba dans un état jugé «très critique», tandis que les dépouilles des deux autres victimes, âgées de 30 ans, ont été acheminées vers la morgue de l'établissement de santé d'El-Kala. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et circonstances exactes de ce drame, a-t-on signalé.