Décès du réalisateur de films documentaires, Ali Beloud

Le réalisateur de films-documentaires, spécialiste en histoire de la Révolution algérienne, Ali Beloud est décédé, mardi soir, à l'âge de 70 ans, des suites d'une longue maladie, a-t-on appris de ses proches. Né le 18 novembre 1948 à Mohammadia (Mascara), le défunt a suivi un stage d'assistant réalisateur à l'ENTV à Alger, entre 1973 et 1975 et a tourné son premier film Histoire d'un pauvre diable, sorti en 1974 et sélectionné au festival de Grenoble (France). Assistant réalisateur de plusieurs films, le regretté a signé son premier long métrage Les eaux calmes en 1975, avant d'opter pour les films-documentaires consacrés à l'histoire et à l'écologie dont Oran... l'Autre, traitant l'histoire de cette ville. Il a été également coréalisateur et coscénariste, avec Lamine Merbah, Des ténèbres à la lumière, réalisateur de La guerre des lâches (2010) et l'Instant T, produit sous le patronage du ministère de la Culture, à l'occasion du 50e anniversaire de l'Indépendance. Outre sa passion pour le 7e art, M. Beloud comptait à son actif plusieurs contributions littéraires dont Lam-Alif et Conte philosophique qui retrace l'histoire des légendes du patrimoine algérien. Le défunt a été inhumé hier.