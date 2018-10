M. Bensalah s’entretient avec l’ambassadeur croate

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah a reçu, hier, l’ambassadeur de la République de Croatie à Alger, Andriazevic Marin, qui lui a rendu une visite d’adieu au terme de sa mission en Algérie. Les deux parties ont passé en revue les voies et moyens de développement et d’élargissement des domaines de coopération entre les deux pays, ainsi que «les relations historiques entre l’Algérie et la Croatie».