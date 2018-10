Un terroriste capturé et un autre se rend à Bordj Badji Mokhtar

Lors d'une patrouille de ratissage au niveau du Secteur Opérationnel de Bordj Badji Mokhtar (6e RM), un détachement combiné de l'ANP a capturé, le 29 octobre, le terroriste Teiniri Mohamed en possession d'un pistolet-mitrailleur et de munitions. Dans le même contexte, «le terroriste Fellani Ahmed dit Abou-Bakr s’est rendu, hier, aux autorités militaires au niveau du même Secteur Opérationnel», il avait rallié les groupes terroriste en 2011, et était en possession d’un pistolet-mitrailleur et de quatre chargeurs.