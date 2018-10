Deux éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés à Boumerdès

«Un détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté, le 29 octobre, deux éléments de soutien aux groupes terroristes à Boumerdès /1re RM», a indiqué un communiqué du MDN. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’Armée nationale populaire ont intercepté, lors d’opérations distinctes menées à Tamanrasset et In Guezzam/6e RM, 30 orpailleurs. En outre, «des détachements de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté 16 immigrants clandestins à Tlemcen/2e RM, et à Biskra/4e RM».