68 orpailleurs et 5 contrebandiers arrêtés

Des détachements de l’Armée nationale populaire ont arrêté, le 28 octobre, lors d’opérations distinctes menées à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar / 6eRM, 68 orpailleurs et 5 contrebandiers. Dans le même contexte, des détachements combinés de l’ANP ont appréhendé, à Annaba / 5eRM et Tlemcen / 2eRM, quatre narcotrafiquants et saisi 23,24 kilogrammes de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté trois individus en possession de 4.924 comprimés psychotropes et 1.284 unités de différentes boissons à Oum El Bouaghi et Souk Ahras / 5eRM.

Par ailleurs, des éléments de la GN ont arrêté, à Khenchla, El Tarf, Batna / 5eRM et Rélizane / 2eRM, six individus en possession de trois fusils de chasse, un pistolet artisanal, des munitions, ainsi que des produits explosifs et des outils de remplissage de cartouches, alors qu’une tentative d’émigration clandestin de onze personnes a été déjouée à Tipasa / 1re RM.