L’ambassadeur croate s’entretient avec M. Louh et M. Bedda

Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Tayeb Louh a passé en revue, jeudi à Alger, avec l'ambassadeur de Croatie à Alger, Marin Andrijasevic, les relations de coopération entre les deux pays, indique un communiqué du ministère de la Justice. L'audience qu'a accordée M. Louh à l'ambassadeur croate au terme de ses missions en Algérie a permis de passer en revue les relations entre l'Algérie et la Croatie et de mettre l'accent sur le renforcement des domaines de coopération bilatérale et le développement de la coopération notamment sur les plans juridique et judiciaire.





L'ambassadeur a aussi mis en avant lors de sa rencontre avec le ministre des Relations avec le parlement, Mahdjoub Bedda la disposition de son pays à renforcer les relations de coopération avec l'Algérie, pays pivot en Afrique, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de l'audience, l'ambassadeur a souligné «la disposition de son pays à renforcer les liens de coopération avec l'Algérie, pays pivot en Afrique». De son côté, Mahdjoub Bedda a mis en exergue les relations «d'amitié privilégiées» entre les deux pays, saluant, par la même occasion, l'attachement permanent de l'ambassadeur à «établir des liens solides dans le domaine parlementaire et tirer profit de l'expérience algérienne», ajoute-t-on de même source.