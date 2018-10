M. Medelci reçoit les ambassadeurs suisse et japonais

Le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci et l'ambassadeur de la Confédération Suisse à Alger, M. Lukas Rosenkrantz, ont évoqué les relations bilatérales existantes entre les deux pays et les voies et moyens à même de les promouvoir, a indiqué, jeudi, un communiqué du Conseil. Lors de l'audience qui a été accordée au diplomate suisse, M. Medelci a passé en revue les excellentes relations bilatérales, ainsi que les voies et moyens de les promouvoir, en particulier, entre le conseil constitutionnel et l'Instance suisse chargée du contrôle de la constitution, conclut le communiqué.

Le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci a aussi passé en revue avec l'ambassadeur du Japon à Alger, M. Kazuya Ogawa, l'état des relations entre l'Algérie et le Japon et les voies et moyens à même de les promouvoir, a indiqué. Lors de l'audience qui a été accordée à l'ambassadeur japonais, M. Medelci a évoqué

«l'état des relations bilatérales privilégiées, ainsi que les voies et moyens de les promouvoir, en particulier, entre le Conseil constitutionnel et l'Instance japonaise chargée du contrôle de la constitution».