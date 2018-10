Oran : SUITE À UNE MALADIE Décès du journaliste Noureddine Chibani

Le journaliste et ancien cadre à Algérie Presse Service (APS), Noureddine Chibani, est décédé jeudi à Oran des suites d'une maladie, a-t-on appris auprès de ses proches. Plus connu sous son nom de plume «Noureddine Khib», le défunt avait accompli la majeure partie de son parcours professionnel au sein des quotidiens La République et El-Moudjahid où il s'était illustré notamment par ses articles culturels. Le défunt avait assumé également le poste de responsable régional du Bureau APS d'Oran de 2004 à 2005. Il a été inhumé jeudi après-midi au cimetière d'Aïn El-Beida en présence de ses proches et anciens collègues.