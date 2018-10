Le DGSN reçoit l’ambassadeur croate

Le directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), le colonel Mustapha El Habiri a examiné, hier, avec l'ambassadeur de Croatie à Alger, Marin Andrijasevic, les voies de renforcer la coopération entre la police des deux pays dans divers domaines, a indiqué un communiqué de la DGSN. Les deux parties ont mis l'accent sur «l'importance de l'échange des expériences et des expertises dans le domaine de la formation policière spécialisée et son rôle dans le développement de la performance opérationnelle pour faire face à toutes formes de crimes, y compris le crime transfrontalier et la nouvelle criminalité», précise-t-on de même source.

Dans ce contexte, le diplomate croate a salué «les grands pas franchis par la police algérienne et son professionnalisme sur les plans régional et international».