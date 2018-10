Tissemsilt : 2 éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés

Un détachement combiné de l'ANP a arrêté, dimanche à Tissemsilt (2e Région militaire), deux éléments de soutien aux groupes terroristes, indique un communiqué du MDN. Dans le même contexte, un détachement de l'ANP «a découvert et détruit, lors d'une opération de fouille et de ratissage menée dans la localité de Ain El Barda, commune de Beni Fedhala, wilaya de Batna (5e RM), deux casemates pour terroristes et trois bombes de confection artisanale».