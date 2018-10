Tissemsilt : Arrestation de 17 éléments de soutien aux groupes terroristes

«Un détachement combiné de l'Armée nationale populaire, en coordination avec les éléments de la Sûreté nationale, a arrêté, samedi à Tissemsilt (2e Région militaire), 17 éléments de soutien aux groupes terroristes», a indiqué hier un communiqué du MDN. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP «a appréhendé, à In Guezzam (6e RM), 4 orpailleurs et saisi des outils de détonation, 9 motocycles, 26 groupes électrogènes, 13 marteaux-piqueurs et 5 détecteurs de métaux», alors qu'un autre détachement «a intercepté, à Biskra (4e RM), un contrebandier en possession de 3,87 quintaux de feuilles de tabac».

Par ailleurs, un détachement de l’Armée nationale populaire, en coordination avec les services des Douanes, a découvert, hier, lors d’une opération de fouille et de recherche menée à Bordj Badji Mokhtar en 6e Région militaire, une cache d’armes et de munitions, a précisé la même source. Il s'agit d'un fusil mitrailleur de type FM, de 6 fusils à répétition, de 4 fusils semi-automatiques de type Simonov, de 3.5 quintaux de substances utilisées dans la confection d’explosifs, de 337 balles de différents calibres, ainsi que de 32.5 kilogrammes de kif traité, a ajouté la même source.