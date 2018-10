Boumerdès : 3 éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés

Un détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté, vendredi à Boumerdes (1re RM), 3 éléments de soutien aux groupes terroristes. Par ailleurs, un détachement de l’Armée nationale populaire a appréhendé six contrebandiers à Tamanrasset (6e RM). De leur côté, des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté un narcotrafiquant en possession de 1,5 kilo de kif traité à Tlemcen (2e RM). D’autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi, lors de deux opérations distinctes, menées à Mila et Souk Ahras (5e RM), 224 g d’or et 12.380 produits pyrotechniques.