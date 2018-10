Réunion de la commission mixte algéro-autrichinne

évaluation de la coopération dans le domaine ferroviaire

La coopération dans le domaine ferroviaire a été évaluée lors de la 9e session du comité mixte algéro-autrichien tenue du 18 au 19 octobre à Vienne. Institué en application de l’accord algéro-autrichien relatif à la coopération dans le secteur des chemins de fer, ce comité mixte a été co-présidé par le chef de cabinet au ministère des Travaux Publics et des Transports, du côté algérien, et le secrétaire général du ministère autrichien pour le transport, l’innovation et la technologie.

La présentation du programme de développement du secteur ferroviaire algérien, contenu dans le programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et les perspectives de partenariat entre les deux pays ont également fait l'objet de cette session. Parmi les points identifiés, figure l’industrie ferroviaire «qui constitue un axe important, d’autant plus que les opérateurs autrichiens sont leaders en la matière et détiennent la plus grande partie du marché de fourniture des entreprises ferroviaires algériennes», ajoute la même source. Le volet formation a également été abordé par les deux parties pour assurer le transfert du savoir-faire et accompagner les différents investissements en cours de réalisation ou à lancer dans le futur.