Batna : Arrestation d'un élément de soutien aux groupes terroristes

Un détachement de l'Armée nationale populaire a appréhendé, mardi à Batna (5e RM), un élément de soutien aux groupes terroristes ; d'autres détachements ont détruit, lors d'opérations de fouille et de ratissage menées à Bouira, Tizi-Ouzou et Boumerdès (1ère RM) trois casemates et quatre bombes artisanales. Par ailleurs, un détachement de l'ANP a arrêté, à El Oued (4e RM), trois contrebandiers et saisi deux camions et 74,3 quintaux de tabac.