Parlement panafricain : Une délégation parlementaire à Kigali

Une délégation parlementaire du Conseil de la Nation prendra part aux travaux de la 1ère session de la 5e législature du Parlement panafricain qui se tiendront à Kigali (Rwanda) à partir d’aujourd’hui, a indiqué un communiqué du Conseil. L'ordre du jour de cette session comprendra des réunions de commissions permanentes du Parlement panafricain et l’examen de plusieurs sujets relatifs au continent, dont la paix et la sécurité, les systèmes de la sécurité alimentaire en Afrique et le rôle des missions d'observation électorale de l'Union africaine (UA) dans le règlement des conflits.