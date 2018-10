Baba Hassen : Démantèlement d’une bande spécialisée dans le vol de commerces

La Brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Baba Hassen (Alger) a mis fin aux agissements d'une bande spécialisée dans le vol de commerces, composée de 4 individus, dont un est en état de fuite, indique lundi le Groupement territorial de la wilaya d'Alger.

Suite à des plaintes pour vol et dégradation déposées par des commerçants de la cité 1090 logement, la Brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Baba Hassen (Alger) a pu, après investigations et recherches, identifier le véhicule utilisé dans ces forfaits ainsi que les 4 mis en cause, âgés de 20 à 28 ans, avant de procéder à l'arrestation de 3 d'entre eux alors qu'un quatrième demeure en état de fuite, précise la même source qui fait état de la récupération d'une partie des objets de vols.

Présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Chéraga, les mis en cause ont été placés en détention pour les chefs d'inculpation de constitution d'une bande de malfaiteurs et vol avec les circonstances de nuit, de bris et d'usage de véhicule.