Constantine : 4 trafiquants de drogue arrêtés

Les éléments de la brigade mobile de police judiciaire du Khroub ont procédé, au cours de 3 opérations distinctes, à l’arrestation de 4 individus âgés de 20 à 30 ans, et ce au motif de commercialisation illicite de drogue. Selon le communiqué diffusé hier par la sûreté de wilaya, la première affaire a eu pour théâtre l’entrée de la ville, où les agents en faction au niveau du barrage fixe, interpellés par l’attitude suspecte de deux passagers d’un véhicule léger de marque Renault lequel, soumis à une fouille minutieuse, ont découvert une quantité de drogue. Dans la seconde affaire, c’est une patrouille pédestre de la police judiciaire qui a pu intercepter, au niveau de la cité des 1.013, un individu suspect, en possession d’une quantité de résine de cannabis et un cutter. La fouille corporelle a permis de découvrir du kif traité et un coupe-papier. Enfin, après avoir été destinataires, dimanche dernier, d’informations concernant un trafic de drogue dans certains quartiers de la ville, les policiers ont déclenché une enquête qui a rapidement abouti à la localisation du suspect en question, qui se déplaçait à bord d’une Peugeot 504, sur lequel 3 plaquettes de kif traité ont été découvertes. Le bilan total de ces opérations fait ressortir la saisie de près de 200 g de drogue. Conduits au siège de la brigade pour complément d’enquête, les quatre malfaiteurs ont été présentés, à l’issue des procédures d’usage, devant le procureur de la République près le tribunal du Khroub.

Issam B.