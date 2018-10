Médéa : Vaste opération de démoustication

Une vaste opération de démoustication a été lancée jeudi dans la zone steppique de Médéa suite à l’invasion, de plusieurs communes du sud de la wilaya, par des nuées de moustiques, a déclaré le directeur des services agricoles (DSA), Nadir Abrous, précisant qu'une équipe technique de l’Institut national de protection des végétaux (INPV) a déjà entamé une campagne d’aspersion d’insecticides dans de nombreux foyers de reproduction de moustiques, localisés dans la commune de Chahbounia, à 117 km à l’extrême sud de Médéa.

La campagne de démoustication touchera également, d’après ce responsable, d’autres communes situées dans la zone steppique de la wilaya, confrontée depuis plusieurs jours à un phénomène d’invasion de moustiques qui "a suscité beaucoup d’inquiétude et de craintes parmi les habitants des localités en raison de la présence d’importantes nuées de moustiques dans la région et des risques de transmission de maladies", a indiqué le même responsable lors d’une réunion consacrée au dossier des maladies à transmission hydriques (MTH) et les zoonoses, organisée au siège de la wilaya.

L’ensemble des points d’eaux stagnantes, qui constituent des foyers de reproduction naturels de moustiques, identifiés par les bureaux d’hygiène communaux, à travers les localités de Boughezoul, Oum-Djellil, Ksar-el-Boukhari et Derrag, seront "traités à la faveur de cette opération qui pourrait s’étendre à d’autres communes, en cas de signalisation de nouveaux foyers", a-t-il précisé.