Sétif : Saisie de 229.000 unités pyrotechniques

Poursuivant leur lutte implacable contre le crime sous toutes ses formes et veillant sans cesse à protéger les biens du citoyen et sa santé, avec une présence constante de ses effectifs sur le terrain, les services de gendarmerie relevant du groupement territorial de la wilaya de Sétif ont frappé fort ces jours derniers en procédant à une importante quantité de produits pyrotechniques.

Cette importante réalisation qui est à mettre à l’actif des éléments de la Section de recherche d’El Eulma s’est en effet traduite, indique un communiqué du groupement territorial, par la saisie de 229.000 unités de produits pyrotechniques, différents genres et calibres, ainsi que 122 millions de centimes. Une affaire qui a permis également aux services de la Gendarmerie de saisir un véhicule de marque Peugeot, type 207, une moto, ainsi qu’une somme d’argent de plus de 1.457 millions de centimes et l’arrestation de 4 personnes.Une affaire, ajoute le communiqué, qui remonte au 8 octobre dernier et à l’issue de laquelle les éléments de la Section de recherche de la Gendarmerie nationale d’El Eulma, après la fouille d’une voiture suspectée par la section de sécurisation de l’autoroute Est-Ouest, à son bord 3 personnes âgées de 23 et 35 ans, y découvrent une importante quantité de produits pyrotechniques, conduisant de ce fait le véhicule et les mis en cause vers le siège de la brigade.

La poursuite de l’enquête et la fouille opérée selon les procédures réglementaires au domicile du quatrième mis en cause permettra aux services de la Gendarmerie nationale de découvrir d’autres produits saisis.

F. Zoghbi