Handball : L’Algérie organisera la CAN-2024 et la Coupe d’Afrique des clubs en 2020

L'Algérie a obtenu l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations 2024 (CAN-2024) et la Coupe d’Afrique des clubs 2020 de handball, a annoncé le président de la Fédération algérienne de la discipline (FAHB), Habib Labane. La CAN-2024 aura un cachet particulier puisqu'elle sera qualificative aux jeux Olympiques (JO) de la même année à Paris. La dernière CAN organisée par l'Algérie remonte à 2014 qu'elle a remportée d'ailleurs. «Toute nation rêve d’organiser une CAN qui est qualificative pour les JO. Donc, c’est une opportunité pour nous», a déclaré Labane, jeudi, à l'occasion de la réunion du Bureau fédéral de la FAHB.

Le patron de l'instance fédérale a saisi l'occasion pour annoncer aussi l'organisation par l'Algérie de la Coupe d’Afrique des clubs vainqueurs de coupes en avril 2020. Il a évoqué également la Coupe arabe des clubs vainqueurs de coupes qui se déroulera à Arzew et Oran en mars 2019. «Tout se déroule à merveille en matière de préparation à ce rendez-vous de la petite balle arabe. Je me suis déplacé la semaine dernière à Arzew où j’ai rencontré de hauts responsables de la wilaya d’Oran.

Je ne peux qu’être ravi de ce qui se prépare pour la Coupe arabe et je suis persuadé que ce sera une excellente organisation», a dit le président Labane, cité par le site officiel de la FAHB.