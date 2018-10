M. Zitouni reçoit le nouvel ambassadeur du Mozambique

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a reçu, jeudi à Alger, le nouvel ambassadeur de la République de Mozambique à Alger, M. Carvalho Muaria, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, M. Zitouni a évoqué «les relations et liens privilégiés entre les deux peuples et la volonté qui anime l'Algérie, sous la direction du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de préserver et de promouvoir ces relations, en les renforçant davantage dans différents domaines au service des deux pays».

Par ailleurs, le ministre a mis en exergue les missions, la nature du travail et la vocation du ministère, «sans omettre sa principale mission qu'est l'écriture de l'histoire de la résistance populaire, du mouvement national et de la glorieuse guerre de Libération». Pour sa part, l'ambassadeur du Mozambique a salué le niveau «des relations d'amitié et de fraternité entre les deux pays», se félicitant de «l'expérience algérienne pionnière en matière de protection sociale et de prise en charge médicale des moudjahidine et des ayants droit, ainsi que des réalisations enregistrées en matière de préservation de la mémoire nationale et de promotion du patrimoine historique».