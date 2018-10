Congrès des ministres arabes de la culture : M. Mihoubi au Caire

La 21e session du congrès des ministres de la Culture dans le monde arabe se tiendra, les 14 et 15 octobre au Caire, avec la participation du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a indiqué, jeudi, un communiqué du ministère. Cette réunion ministérielle se penchera sur les domaines de la coopération culturelle entre les pays arabes, notamment le rôle de la culture dans la consécration de l'identité arabe, à travers la préservation de la langue arabe, la mise en valeur du patrimoine culturel en tant que dénominateur commun entre les États arabes, et la relance des Semaines de la culture arabe entre les pays. Il sera également question des défis culturels et le rôle de la culture dans le règlement des problèmes liés à l'extrémisme, au terrorisme et au racisme, et de nombre de questions d'ordres éducatif et pédagogique.