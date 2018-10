Béchar : 20 bus pour les écoliers

Afin de mettre un terme, d’une manière progressive, aux problèmes de transport auxquels sont confrontés les élèves de certaines localités éloignées et désenclavées, la wilaya de Béchar vient de réceptionner 20 bus destinés au transport scolaire, au profit de 20 communes de la wilaya. Une opération, conformément aux instructions du ministre de l’Intérieur des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire, qui viendra indubitablement soulager les enfants de ces régions, tout en leur garantissant une certaine stabilité dans leur scolarité, bien loin des obstacles auxquels ils devaient faire face, en période hivernale comme en période des chaleurs précoces, faute de moyens de transport et qui ne leur facilitaient point la tâche, allant même jusqu’à influencer d’une manière négative leurs résultats scolaires.

Ramdane Bezza