Annaba : Saisie de 1.561 unités de psychotropes

Trois individus ont été placés sous détention préventive avant-hier, à Annaba pour trafic de drogues et de stupéfiants, indique un communiqué de la cellule de communication de la Sûreté nationale de wilaya. Les trois personnes suspectes ont été identifiées et arrêtées par les éléaments de la brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) de Sidi Amar, a fait savoir la même source. Cette opération s’est soldée par la saisie de 1.561 comprimés de psychotropes de différentes marques, une quantité de 159 grammes de kif traité ,des téléphones portables ainsi qu’une somme d’argent de l’ordre de 86.000 DA représentant le revenu de vente de stupéfiants. Les trafiquants de drogues sont trois récidivistes, âgés entre 47 et 66 ans et originaires de la commune de Sidi Amar et la localité de Sidi Salem (El Bouni), a précisé la même source. Ils ont été présentés avant-hier, par devant le procureur de la République près le tribunal d’El Hadjar qui les a écroués pour détention de drogues et de stupéfiants, conclut le communiqué. B. Guetmi