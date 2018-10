Accidents de la route : 16 morts et 37 blessés lors des dernières 24 heures

Seize personnes ont perdu la vie et 37 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus au cours des dernières 24 heures dans plusieurs régions du pays, indique hier un bilan établi par les services de la Protection civile.

La wilaya de Boumerdes déplore le bilan le plus lourd avec le décès de quatre personnes et une autre a été blessée, suite au dérapage d’un véhicule léger, survenu sur l'autoroute Est-Ouest, dans la commune de Larbatache.

Par ailleurs, et durant la même période, les unités de la Protection civile sont intervenues, dans la wilaya Laghouat, pour repêcher le corps sans vie d'une personne ayant péri par noyade dans une mare d’eau, dans la commune de Hadj Mechri.