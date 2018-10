Bordj Badji Mokhtar : Reddition d’un terroriste

Un terroriste s’est rendu, vendredi dernier, aux autorités militaires, à Bordj Badji Mokhtar en 6e Région Militaire. "Il s’agit du dénommé Ouerti Mimoune, dit «Mimoune», qui avait rallié les groupes terroristes en 2012. Ledit terroriste était en possession d’un pistolet-mitrailleur de type kalachnikov et d’un chargeur garni".

Par ailleurs, des détachements de l’Armée nationale populaire "ont arrêté 7 orpailleurs à Tamanrasset (6e Région militaire). En outre, des détachements de l’Armée nationale populaire "ont intercepté, à Ouargla et Laghouat (4e RM), 6 contrebandiers et saisi 5.566 unités de boissons et 324 kilos de tabacs destinés à la contrebande".

D’autre part, des détachements de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale "ont appréhendé à Tamanrasset (6e RM), Tlemcen (2e RM) et Béchar (3e RM), 69 immigrants clandestins de différentes nationalités."