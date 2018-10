Annaba : Six individus placés sous mandat de dépôt

Quatre personnes ont été placées sous détention préventive, mardi dernier, à Annaba pour trafic de drogues et de stupéfiants d’une façon illicite et port d’armes blanches sans motif dûment justifié, indique un communiqué de la sûreté nationale de wilaya. Les quatre individus suspects ont été identifiés et arrêtés par les éléments de la brigade de lutte contre le trafic de drogues de la police judiciaire parmi eux figurent trois récidivistes, a précisé la même source. Lors de cette opération, il a été saisi outre 46 comprimés de psychotropes, des armes blanches prohibées, une quantité de 20 grammes de résine de cannabis et une somme d’argent représentant le revenu de vente de stupéfiants. Les mis en cause âgés entre 23 et 30 ans ont été présentés mardi dernier par devant le procureur de la république près le tribunal de Annaba qui les a écroués pour détention de drogues et de stupéfiants illégalement. Par ailleurs, deux personnes suspectes ont été arrêtées pour homicide volontaire et cambriolage durant la nuit à Annaba, avons-nous appris auprès de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Les mis en cause ont été arrêtés par les éléments de la brigade criminelle de la police judiciaire puis présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Annaba qui les a placés en détention préventive.



B. Guetmi