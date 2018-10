Ghardaïa : Un enfant porté disparu, retrouvé « sain et sauf » à Ouargla

Un enfant de dix ans originaire de Ghardaïa, porté disparu le 28 septembre dernier, a été retrouvé jeudi « sain et sauf » à Ouargla,( 200 km du domicile parental), indique samedi un communiqué de la cellule de communication de la Sûreté de la wilaya.

L’enfant répondant aux initiales (M.K) âgé de10 ans, qui était sorti jouer dans son quartier, Hadj Messaoud (Ghardaïa) n’avait pas donné signe depuis vendredi dernier, selon la même source.

Suite à cette disparition, le procureur de la République prés le tribunal de Ghardaïa a déclenché le plan d’alerte et les services de la Sûreté ont été mobilisés pour la recherche de l’enfant, a-t-on ajouté.

M.K. a été retrouvé aux environs de la ville d’Ouargla, sain et sauf, par les services de la sûreté de la wilaya d’Ouargla, a-t-on précisé.