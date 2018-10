Accident de la route : 3 morts et 2 blessés à Laghouat

Trois personnes sont décédées et deux autres blessées dans un accident de circulation survenu vendredi après-midi près de la commune de Gueltet Sidi-Saâd (Laghouat), a-t-on appris des services de la Protection civile. Une violente collision entre un véhicule utilitaire et un véhicule léger, sur le tronçon de la RN-23 près de Gueltet Sidi-Saâd, a causé la mort sur place de trois personnes âgées de 6 à 34 ans et des blessures à deux autres (une femme et un enfant), a-t-on précisé.

Les corps des victimes et les blessés ont été évacués à la polyclinique Lacheleh-Mansour à Gueltet Sidi-Saâd, et une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances de cet accident.