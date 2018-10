M. Zaâlane reçoit l’ambassadeur de Norvège : Examen de la coopération bilatérale

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a reçu, jeudi, l'ambassadeur de Norvège, Knut Langeland, avec lequel il a examiné les moyens de renforcer la coopération et le partenariat entre l'Algérie et la Norvège dans le domaine des travaux publics et des transports. L'entretien a porté sur les principaux éléments de la coopération et du partenariat entre les deux pays et les moyens de leur développement. M. Zaâlane et l'ambassadeur norvégien ont passé en revue plusieurs questions d'intérêt commun, notamment en matière de transport maritime qui fait l'objet d'un suivi permanent de la part des deux parties, indique la même source. Les deux responsables sont convenus de poursuivre les efforts, pour répondre aux aspirations futures au service des intérêts communs, saluant les bonnes relations de coopération qui lient les deux pays.