DGSN / gestion des conflits : une nouvelle vision

La cellule de communication et de presse de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a organisé, mercredi à Annaba, une deuxième rencontre régionale sur la communication au profit des chefs de bureaux de communication et des relations publiques des régions de l'Est et du Sud-est, a indiqué, jeudi, la DGSN dans un communiqué.

La rencontre, deuxième du genre, a pour objectif d'accompagner les responsables chargés de la communication au sein de l'appareil sécuritaire dans la mise en œuvre de la nouvelle vision de la DGSN, à travers l'insistance sur le rôle et l'importance de la communication dans le management et la gestion des crises, la poursuite des activités de proximité et des actions de sensibilisation en direction du citoyen, ainsi que le renforcement du partenariat avec les différents corps de sécurité. Inscrite dans le cadre de la concrétisation de la nouvelle vision de la Sûreté nationale dans le domaine de la communication, la rencontre a été présidée par le chef de la cellule de communication et de presse à la DGSN, en présence des cadres de la cellule et l'Inspecteur régional de police de la région Est. A noter qu'une autre rencontre régionale sera organisée dans les jours à venir au profit de la région de l'Ouest et du Sud-ouest.