Air Algérie / agences de voyages : Une nouvelle stratégie de communication

Le président-directeur général d’Air Algérie, M. Bekhouche Alleche, a réuni, jeudi à Annaba, les directeurs et représentants des agences de tourisme et de voyages de l’Est. Cette rencontre a permis de soulever les contraintes auxquelles se heurtent les agences, notamment l’absence de communication avec les responsables du service commercial de l’agence Air Algérie d’ Annaba. Ces contraintes apparaissent généralement dans certaines périodes, notamment lors de la phase de pèlerinage aux Lieux saints, avec la diminution des quotas de billets attribués aux agences de voyages. Répondant aux doléances des intervenants, M. Alleche s’est engagé à mettre en œuvre une nouvelle stratégie de communication susceptible de créer un climat de confiance et de convivialité, pour mieux contribuer au développement du tourisme dans le pays. Il a par ailleurs appelé les agences à s’organiser pour mieux servir le client et l’économie du pays en faisant connaître les produits nationaux susceptibles d’être exportés.

B. G.